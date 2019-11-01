В МИД Китая прокомментировали возможное отсутствие делегации США на ЭКСПО

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китайская сторона не особо расстроится, если США не направят высокопоставленную делегацию на международное импортное ЭКСПО в Шанхай, Пекину важно, что американские компании активно участвуют в выставке, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Китайская сторона не особо расстроится, если США не направят высокопоставленную делегацию на международное импортное ЭКСПО в Шанхай, Пекину важно, что американские компании активно участвуют в выставке, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

"Что касается заявлений США о том, что они не смогут направить делегацию высокого уровня для участия в ЭКСПО, можно отметить, что мы приветствуем, если они приедут, но если они не приедут, то в этом нет ничего страшного", - заявил дипломат.

Он отметил, что в выставке импортных товаров в Шанхае примут участие 192 компании из США, что на 18% больше, чем в прошлом году.

"Это еще раз говорит о том, что американские компании высоко ценят потенциал китайского рынка и экономический потенциал страны, они хотят продолжать инвестировать в Китай, углублять сотрудничество с китайской стороной, вести торговлю с Китаем", - добавил представитель ведомства.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, Россия вошла в число 15 стран, которые станут почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.