В Югре снегоуборочный грейдер насмерть задавил женщину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Снегоуборочный грейдер насмерть задавил женщину в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
ЧП произошло около 8.00 мск в районе дома №12 по улице Нефтяников.
"По предварительным данным, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Погибшей оказалась местная жительница 1978 года рождения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.