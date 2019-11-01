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РИА Новости

В Югре снегоуборочный грейдер насмерть задавил женщину

12:49 01.11.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины
Снегоуборочные машины
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Снегоуборочные машины. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Снегоуборочный грейдер насмерть задавил женщину в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
ЧП произошло около 8.00 мск в районе дома №12 по улице Нефтяников.
"По предварительным данным, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Погибшей оказалась местная жительница 1978 года рождения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Ханты-Мансийский автономный округУМВДСургутПроисшествия
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