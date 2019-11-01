В Югре снегоуборочный грейдер насмерть задавил женщину

"По предварительным данным, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.