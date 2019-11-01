Назначен новый посол России в Замбии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом РФ в Замбии назначен Александр Болдырев.
"Назначить Болдырева Александра Виловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Замбии", - говорится в тексте указа.
Согласно другому указу президента, от обязанностей посла в Замбии освобожден Константин Кожанов.
Болдырев ранее занимал должность заместителя директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации, а также был заместителем директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ.
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