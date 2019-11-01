Жители Нарьян-Мара простятся с убитым в детском саду ребенком

"Церемония прощания состоится сегодня, 1 ноября... в морге ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", - говорится в сообщении. Церемония продлится до 16.00.

Расходы по организации прощания и похорон мальчика взяла на себя окружная администрация. "Проститься с малышом могут все желающие жители округа", - сообщает администрация.