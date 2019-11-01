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РИА Новости

Жители Нарьян-Мара простятся с убитым в детском саду ребенком

12:43 01.11.2019
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© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЖители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду "Сказка"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с убитым в детском саду в Нарьян-Маре ребенком состоится в пятницу днем, сообщили в аппарате администрации Ненецкого автономного округа.
В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник мужчина 1983 года рождения. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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"Церемония прощания состоится сегодня, 1 ноября... в морге ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", - говорится в сообщении. Церемония продлится до 16.00.
Расходы по организации прощания и похорон мальчика взяла на себя окружная администрация. "Проститься с малышом могут все желающие жители округа", - сообщает администрация.
По распоряжению главы НАО Александра Цыбульского семье и близким мальчика оказана необходимая помощь и поддержка. По сообщению властей, с семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит скорая помощь.
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