Официальный курс евро вырос до 71,48 рубля

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 2 ноября, вырос на 28,67 копейки - до 71,4785 рубля, курс доллара увеличился на 25,68 копейки - до 64,0316 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 2 ноября, увеличилась по сравнению с показателем на 1 ноября на 27,02 копейки, составив 67,3827 рубля.
Вчера, 12:22Сказано в эфиреЭкономист: российский рубль показывает чудеса стабильностиНемецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, за счет чего повышается стабильность нацвалюты.