Официальный курс евро вырос до 71,48 рубля

Экономист: российский рубль показывает чудеса стабильности Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, за счет чего повышается стабильность нацвалюты.