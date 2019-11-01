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РИА Новости

Официальный курс евро вырос до 71,48 рубля

12:39 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 2 ноября, вырос на 28,67 копейки - до 71,4785 рубля, курс доллара увеличился на 25,68 копейки - до 64,0316 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 2 ноября, увеличилась по сравнению с показателем на 1 ноября на 27,02 копейки, составив 67,3827 рубля.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 12:22Сказано в эфире
Экономист: российский рубль показывает чудеса стабильностиНемецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, за счет чего повышается стабильность нацвалюты.
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