Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T12:39Z
https://ria.ru/20191101/1560483596.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e4e641f5d8f836f201679d3ffc3b9986.jpg
РИА Новости

Пекин призвал США прекратить оказывать давление на свои компании

12:39 01.11.2019
251
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай на фоне ситуации вокруг произведенных в Китае беспилотников призывает США прекратить оказывать давление на китайские предприятия и раздувать теорию о так называемой китайской угрозе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Нам нужно еще уточнить детали, связанные с этой ситуацией, но мы призываем США прекратить злоупотреблять концепцией национальной безопасности, перестать раздувать так называемую китайскую угрозу, перестать оказывать давление на китайские компании. Мы надеемся, что США смогут обеспечить недискриминационную, честную и справедливую бизнес-среду для китайских предприятий, работающих в США", - заявил дипломат.
Президент США Дональд Трамп
31 октября, 16:44РИА Новости
США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем
Ранее стало известно, что министерство внутренних дел США частично приостановило использование беспилотных летательных аппаратов, находящихся в распоряжении ведомства, которые были произведены в КНР или с применением изготовленных в Китае деталей. По имеющимся данным, всего в распоряжении министерства находятся 800 таких беспилотников, которые используются для борьбы с пожарами, исследований, касающихся эрозии, наблюдениями за исчезающими видами животных и осмотра плотин.
Американские чиновники опасаются, что зависимость США от китайских летательных аппаратов может поставить под угрозу важную инфраструктуру, а также тем, что беспилотники могут отправлять информацию обратно китайскому правительству или хакерам в других местах, которую те могут применить для кибератак или других правонарушений.
Марк Эспер
24 октября, 12:44РИА Новости
Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона
600100
Обсудить 0
Гэн ШуанКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Международный импортный ЭКСПО в Шанхае
В МИД Китая прокомментировали возможное отсутствие делегации США на ЭКСПО
Деловой район Пекина Гомао
В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
Флаг Китая
Китай планирует упрощать доступ на свой рынок
Ситуация в Сирии
Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"
Повстанцы-хуситы в Йемене
В Йемене хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике
Американские военнослужащие в Сирии
США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против Ирана
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
МИД Китая после пусков КНДР призвал все стороны к мирному диалогу
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова о выплате Россией "репарации" Киеву
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
В МИД рассказали о невозможности включения в СНВ трех российских систем
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Здание МИД России
Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями, заявил МИД
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
"Рособоронэкспорт" досрочно завершил поставки С-400 в Турцию
Хэллоуин
В США стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния