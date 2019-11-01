Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали

Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка

© СК РФ Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего в детский сад убийцу, сообщается на сайте Следственного комитета.

Это сотрудник ООО ОП "Святогоръ". Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка.

Накануне днем в детский сад "Сказка" беспрепятственно проник 36-летний мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом.

От полученных ранений ребенок скончался на месте. Стал ли он случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.

Подозреваемого задержали, он был пьян. По предварительным данным, он стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников детского сада — о халатности.

Власти НАО пообещали оказать семье убитого ребенка всю необходимую помощь. Сразу после случившегося с родителями мальчика и семьями других детей из той же группы детсада начали работать психологи.