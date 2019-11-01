Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
На допросе подозреваемый давать показания отказался, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник.
Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте.