Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде

© Фото : СК РФ Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара , сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый давать показания отказался, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник.