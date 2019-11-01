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РИА Новости

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

12:29 01.11.2019 (обновлено: 13:56 01.11.2019)
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© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого ... меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Вчера, 12:33РИА Новости
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
На допросе подозреваемый давать показания отказался, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник.
Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте.
Прочитал заклинание в книжке. Подозреваемый в Нарьян-Маре объяснил мотив убийства
31 октября, 19:09РИА Новости
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарПроисшествия
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