Нападение на бывшего мэра Киселевска попало на видео

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Опубликована видеозапись нападения на бывшего мэра города Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
На кадрах видно, как трое мужчин бегут по двору. Один из них стреляет из предмета, похожего на охотничье ружье.
Сергея Лаврентьева застрелили в его доме в селе Верх-Чумыш. При этом он, как предполагается, убил одного из двух нападавших.
Следственный комитет рассматривает в качестве приоритетной версии попытку разбойного нападения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибшего мужчины, а также его предполагаемого сообщника, скрывшегося с места преступления.
Сергей Лаврентьев руководил Киселевским городским округом с 2003 года. Летом 2018-го депутаты горсовета переназначили его на эту должность, однако в ноябре чиновник подал в отставку.