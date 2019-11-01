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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против Ирана

12:22 01.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Постоянные односторонние санкции со стороны США, давление на суверенные государства приведут к тому, что международное сообщество будет решать все ключевые вопросы без участия Вашингтона, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
Ранее госдепартамент сообщил, что США расширяют санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор страны и ряд материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ.
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"Весь мир давно должен был объявить санкции США, поскольку страны уже устали от постоянного давления Вашингтона и незаконных односторонних ограничительных мер", - отметил сенатор.
Он полагает, что политика давления, столь часто применяемая Вашингтоном, приведет к тому, что международное сообщество "будет решать все ключевые вопросы без учета позиции Соединенных Штатов".
При этом Цеков отметил, что на международной арене наблюдается откровенная усталость от лишенной гибкости американской политики, Вашингтон демонстрирует неспособность к ведению диалога.
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Говоря о ситуации с Тегераном, законодатель отметил, что "Иран не та страна, которую можно заставить что-то делать, тем более под давлением незаконных санкций".
При этом парламентарий подчеркнул, что Тегеран четко выполнял взятые на себя обязательства, чего нельзя сказать про США, которые без законных на то оснований решили выйти из ядерной сделки.
"Введение санкций будет болезненно для Ирана. Но к полной экономической изоляции страны не приведёт", - сказал РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
По его словам, Европа и Россия имеют в Иране большие экономические интересы и "являются сторонниками ядерной сделки".
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Сергей ЦековОлег МорозовСовет Федерации РФСШАВ мире
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