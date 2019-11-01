Московские службы будут работать в усиленном режиме в ноябрьские праздники

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в ноябрьские праздники, в оперативной готовности находятся более 1,4 тысячи бригад и более 1, 4 тысячи единиц техники, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы. На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Отмечается, что сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В оперативной готовности находятся 1 429 бригад и 1 449 единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, а также 3 аварийных источника теплоснабжения", - приводит пресс-служба слова Бирюкова.