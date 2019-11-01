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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

12:19 01.11.2019 (обновлено: 13:53 01.11.2019)
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
© REUTERS / Kemal Aslan
КАМЫШЛЫ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция впервые отправилась в совместное с турками патрулирование на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

"Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Колонна из пяти российских и четырех турецких машин вышла из пункта Дарбасия в полдень. Протяженность маршрута составит 110 километров, скорость движения — 40-60 километров в час.
Как отметили в Минобороны России, в составе патруля — российские бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" и бронемашины Kirpi турецкой пограничной службы. Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82.
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
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На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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