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РИА Новости

Круглый стол к 30-летию падения Берлинской стены

12:16 01.11.2019 (обновлено: 12:18 01.11.2019)
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8 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "30 лет со дня падения Берлинской стены: история и день сегодняшний".
Участники:
- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- ведущий научный сотрудник отдела истории ИНИОН РАН Валерий ЛЮБИН;
- научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей КУДРЯШОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.

К разговору также приглашен:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол СССР/России в ФРГ с апреля 1990 г. по сентябрь 1997 г.) Владислав ТЕРЕХОВ.

9 ноября Германия отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Ее крушение стало одним из этапов на пути объединения Германии, символом окончания "холодной войны". К сожалению, новая эра в международных отношениях, как ожидалось тогда, так и не наступила, да и "холодная война" вернулась в мировую политику, только уже в новой интерпретации. Современный мир пронизан еще большими противоречиями, вызовы безопасности стали более изощренными, а доверие между странами практически сведено к нулю.
О Берлинской стене, ее истории и падении, о роли Советского Союза в объединении Германии, о современной Германии – внутренних проблемах и месте в Европе и мире, о российско-германских отношениях, об упущенных возможностях в мировой политике и о современной европейской безопасности пойдет речь в рамках круглого стола.

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