Круглый стол к 30-летию падения Берлинской стены

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8 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "30 лет со дня падения Берлинской стены: история и день сегодняшний".