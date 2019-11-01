Круглый стол к 30-летию падения Берлинской стены

Участники:
- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- ведущий научный сотрудник отдела истории ИНИОН РАН Валерий ЛЮБИН;
- научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей КУДРЯШОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору также приглашен:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол СССР/России в ФРГ с апреля 1990 г. по сентябрь 1997 г.) Владислав ТЕРЕХОВ.
9 ноября Германия отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Ее крушение стало одним из этапов на пути объединения Германии, символом окончания "холодной войны". К сожалению, новая эра в международных отношениях, как ожидалось тогда, так и не наступила, да и "холодная война" вернулась в мировую политику, только уже в новой интерпретации. Современный мир пронизан еще большими противоречиями, вызовы безопасности стали более изощренными, а доверие между странами практически сведено к нулю.
О Берлинской стене, ее истории и падении, о роли Советского Союза в объединении Германии, о современной Германии – внутренних проблемах и месте в Европе и мире, о российско-германских отношениях, об упущенных возможностях в мировой политике и о современной европейской безопасности пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- ведущий научный сотрудник отдела истории ИНИОН РАН Валерий ЛЮБИН;
- научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей КУДРЯШОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору также приглашен:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол СССР/России в ФРГ с апреля 1990 г. по сентябрь 1997 г.) Владислав ТЕРЕХОВ.
9 ноября Германия отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Ее крушение стало одним из этапов на пути объединения Германии, символом окончания "холодной войны". К сожалению, новая эра в международных отношениях, как ожидалось тогда, так и не наступила, да и "холодная война" вернулась в мировую политику, только уже в новой интерпретации. Современный мир пронизан еще большими противоречиями, вызовы безопасности стали более изощренными, а доверие между странами практически сведено к нулю.
О Берлинской стене, ее истории и падении, о роли Советского Союза в объединении Германии, о современной Германии – внутренних проблемах и месте в Европе и мире, о российско-германских отношениях, об упущенных возможностях в мировой политике и о современной европейской безопасности пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/