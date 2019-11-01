Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иван находится под госзащитой", — уточнил адвокат Сергей Бадамшин. В суд Голунов пришел в сопровождении трех сотрудников в масках. Заседание было отложено на 11 ноября в связи с истребованием у СК материалов проверки по его делу.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.