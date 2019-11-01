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РИА Новости

Мальтийский филармонический оркестр даст четыре концерта в Москве в ноябре

12:11 01.11.2019
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© Европейский Фонд Поддержки КультурыАфиша концерта Мальтийского филармонического оркестра
Афиша концерта Мальтийского филармонического оркестра
© Европейский Фонд Поддержки Культуры
МОСКВА, 1 ноя - Европейский Фонд Поддержки Культуры. Мальтийский филармонический оркестр в рамках тура "Объединение культур", даст четыре концерта в российской столице. Совместно с мальтийским музыкальным коллективом в концертах примут участие звезды мировой классической сцены. Предстоящий тур организован Европейским Фондом Поддержки Культуры совместно с МФО, в партнерстве с Ассоциацией поддержки культурных инициатив и проходит под патронатом Президента Мальты. Все выступления пройдут при поддержке Мальтийского управления по туризму.
21 ноября в концертном холле “Зарядье” состоится выступление знаменитого мальтийского тенора и звезды мирового класса — Джозефа Каллеи. Дирижировать Мальтийским филармоническим оркестром на сцене "Зарядье" будет заслуженный артист России Константин Орбелян.
Светлановский зал Международного московского дома музыки примет Мальтийский филармонический оркестр 23 ноября. Здесь будет звучать скрипка одного из самых выдающихся молодых музыкантов современности, победителя Конкурса им. королевы Елизаветы (2009 г.), в восьмилетнем возрасте выступившего на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 1998 года в Японии, популяризатора классической музыки не только на концертных площадках, но и в Instagram (более 175-ти тысяч подписчиков!) — скрипача Рэя Чена. Руководить мальтийским оркестром будет заслуженный артист Республики Армения, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, который с недавнего времени стал и главным дирижером Мальтийского филармонического оркестра — маэстро Сергей Смбатян.
25 ноября в Стравинском зале музыкального театра "Геликон-Опера" состоится концерт Мальтийского оркестра под руководством Сергея Смбатяна, совместно с представителем солнечной Италии — пианистом, лауреатом Международного конкурса пианистов в Лидсе (2009 г.) Алессандро Таверна.
Заключительный концерт московского тура Мальтийского филармонического оркестра состоится 27 ноября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Здесь будет играть легендарный израильский скрипач, альтист, дирижер и педагог — Шломо Минц. Этот выдающийся музыкант — лауреат международных конкурсов, обладатель престижных международных премий, в том числе премии Музыкальной академии "Кильяна" в Сиене, премии "Золотой диапазон" за выдающиеся музыкальные достижения, почетный доктор университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Дирижировать оркестром будет Сергей Смбатян.
В концертной программе Мальтийского филармонического оркестра, который в 2019-м году посетит российскую столицу во второй раз, заявлены произведения русских, европейских и мальтийских композиторов, в том числе Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Алексея Шора, Кристофера Муската, Николо Изуара, Чарльза Камиллери.
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