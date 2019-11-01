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РИА Новости

Педагог вуза в Саранске, ударивший полицейского, получил два года условно

12:09 01.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Заместитель директора историко-социологического института в Мордовии, ударивший кулаком по лицу сотрудника полиции, осужден на 2 года условно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что ночью 21 марта преподаватель вуза вместе с братом в кафе выражались нецензурной бранью в адрес посетителей и устроили драку. Администрация заведения вызвала полицию. На улице возле кафе мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался покинуть место происшествия и ударил кулаком по лицу одного из сотрудников.
"Несмотря на непризнание обвиняемым вины, собранные следственными органами доказательства легли в основу обвинительного приговора суда. Подсудимый признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - сообщает СУСК.
Полиция
14 октября, 15:09РИА Новости
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Следственный комитет РФМордовияСаранскПроисшествия
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