Педагог вуза в Саранске, ударивший полицейского, получил два года условно

Следствием и судом установлено, что ночью 21 марта преподаватель вуза вместе с братом в кафе выражались нецензурной бранью в адрес посетителей и устроили драку. Администрация заведения вызвала полицию. На улице возле кафе мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался покинуть место происшествия и ударил кулаком по лицу одного из сотрудников.