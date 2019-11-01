Россиянин, вывезший детей из Швеции, приедет в Россию 3 ноября

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , вывезший ранее своих детей из Швеции , планирует прилететь с семьей из Польши в Россию 3 ноября, заявил РИА Новости его адвокат Бартош Левандовский

"Мы вместе с господином Лисовым, его дочерьми и господином Ханзадяном (адвокат Лисова Бабкен Ханзадян – ред.) планируем вылететь в Россию в воскресенье. Перед вылетом мы собираемся дать комментарии журналистам, а по прилету в Москву также планируем пообщаться с прессой", - сказал он.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.