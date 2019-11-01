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РИА Новости

Россиянин, вывезший детей из Швеции, приедет в Россию 3 ноября

12:06 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве
Россиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, планирует прилететь с семьей из Польши в Россию 3 ноября, заявил РИА Новости его адвокат Бартош Левандовский
"Мы вместе с господином Лисовым, его дочерьми и господином Ханзадяном (адвокат Лисова Бабкен Ханзадян – ред.) планируем вылететь в Россию в воскресенье. Перед вылетом мы собираемся дать комментарии журналистам, а по прилету в Москву также планируем пообщаться с прессой", - сказал он.
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
10 июля, 14:54РИА Новости
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.
У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
Россиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве. 5 апреля 2019
10 апреля, 19:54РИА Новости
В Швеции заочно арестовали россиянина, вывезшего своих детей из страны
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Денис ЛисовПольшаШвецияРоссияВ мире
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