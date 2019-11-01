Несовершеннолетнего жителя Воронежской области будут судить за убийство

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следственный комитет завершил и направил в суд уголовное дело 17-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве сверстницы, тело которой было найдено в Бутурлиновке, сообщается СК РФ в пятницу
Информация о том, что утром 19 марта в Бутурлиновке на стройке было найдено тело 17-летней студентки первого курса медицинского техникума, вызвала резонанс в городе. Как информировало следствие, "обстановка на месте происшествия" свидетельствовала о том, что девушка была изнасилована. СК возбудил дело по статьям об убийстве и изнасиловании, был установлен и задержан подозреваемый - 17-летний местный житель.
"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подросток признался еще на первом этапе расследования, сообщив мотив и способ совершения преступлений, подтверждал показания во время проведения проверки на месте, однако при предъявлении окончательного обвинения вину не признал.