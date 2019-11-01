Несовершеннолетнего жителя Воронежской области будут судить за убийство

Информация о том, что утром 19 марта в Бутурлиновке на стройке было найдено тело 17-летней студентки первого курса медицинского техникума, вызвала резонанс в городе. Как информировало следствие, "обстановка на месте происшествия" свидетельствовала о том, что девушка была изнасилована. СК возбудил дело по статьям об убийстве и изнасиловании, был установлен и задержан подозреваемый - 17-летний местный житель.