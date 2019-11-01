Россияне рассказали о своем отношении ко Дню народного единства

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считают, что в основном ко Большинство россиян считают, что в основном ко Дню народного единства относятся как к дополнительному выходному, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно данным опроса, 66% респондентов полагают, что России нужен такой праздник, как День народного единства; противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

Также более половины россиян назвали правильным выбор 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польско-литовских войск, в качестве Дня народного единства; о том, что выбор был сделан неправильно, заявили 16% опрошенных, еще 26% затруднились ответить.

Кроме того, 70% респондентов полагают, что в РФ больше тех, кто относится ко Дню народного единства как к дополнительному празднику; о том, что в РФ больше тех, кто относится к этому дню как к празднику, заявили 20% опрошенных, а 10% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 26-27 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.