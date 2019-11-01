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РИА Новости

В Кремле предложили создать портал с объективной исторической информацией

11:54 01.11.2019
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CC0 / DariuszSankowski / Открытая книга
Открытая книга
CC0 / DariuszSankowski /
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый портал для школьников, содержащий объективную и визуально привлекательную информацию по истории, было бы целесообразно создать в России, это поможет защитить подрастающую молодежь от попыток целенаправленного искажения истории страны, в том числе недавних событий, таких как теракт в Беслане, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Он выступил в пятницу в Российском историческом обществе на круглом столе, посвященном вопросам преподавания истории в школе.
"Хотелось бы подумать над формированием портала, где была бы объективная исторически объективная информация, к которой можно было бы обращаться", - сказал Новиков. По его словам, такой портал, содержащий художественный контент, визуально привлекательный для подростков, можно создать в рамках действующего историко-образовательного стандарта.
"И учителя могли бы ориентировать учеников на этот контент, адекватный с точки зрения интерпретации исторических событий", - отметил Новиков.
"Объективно мы сейчас уязвимы в этой части", - добавил он. По словам Новикова, хотя сейчас и разрабатываются "очень масштабные, достойные и основательные" образовательные материалы для школьников, но они проходят длительное согласование. А в это время "нападения на исторические события, в том числе и современной истории, происходят внезапно и очень эффективно", отметил Новиков.
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"Недавно было 15 лет событиям в Беслане. Очевидно, что была предпринята информационная интервенция по полному перевертыванию причинно-следственных связей (в тех событиях). Вдруг выяснилось, что террористы - это были несчастные люди, которые не имели другого выхода, кроме как захватить детей в школе. И этот сигнал очень эффективно прошел", - сказал Новиков.
"А другие сигналы были блокированы. Например, фильм Russia Today по той же теме получил запрет на коммерческое продвижение на YouTube". А другие фильмы, наоборот, получили "зеленый свет", - добавил он.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Документальный канал RTД представил фильм "Беслан. Жизнь за ангелов", рассказывающий о судьбах переживших теракт в Беслане 15 лет назад, сообщила пресс-служба RT. Вместе с участниками событий съемочная группа вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии. Авторы фильма рассказали, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорили с офицером спецназа, участвовавшим в их спасении.
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на кругом столе, напомнил, что под эгидой РИО ранее была разработана концепция преподавания отечественной истории в школе, смысловым ядром которой стал историко-образовательный стандарт.
"Сформировался своего рода общественный договор в отношении принципов построения и содержания курса истории в школе. К сегодняшнему дню на основе стандарта существуют три линейки новых учебников истории, прошедших научную экспертизу", - отметил Нарышкин.
Однако новые учебники внедрены не во всех школах, добавил он.
"Внедрение новых учебников проходит поэтапно с 2019 года, причем еще не во всех школах их используют", - сказал он. По его словам, по просьбе Минпросвещения России провело соответствующий мониторинг.
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