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РИА Новости

Под Саратовом три пенсионерки пойдут под суд за хищение крупной суммы

11:48 01.11.2019 (обновлено: 11:49 01.11.2019)
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жительниц по обвинению в хищении у коллег и регионального министерства культуры более 25 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц в возрасте от 61 года до 73 лет. Они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений", - говорится в сообщении.
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Ижевскую пенсионерку будут судить за хищение 52 млн рублей у дольщиковСуд в Удмуртии рассмотрит дело о мошенничестве против пенсионерки, которая обвиняется в хищении 52 миллионов рублей почти у ста граждан при долевом строительстве недвижимости, сообщили в управлении судебного департамента республики.
Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки по фактам оформления кредитов на сотрудников учреждения культуры. По версии следствия, с 2010 по 2018 год директор Драматического театра города Вольска, а также экономист и кассир данного учреждения под вымышленным предлогом заставляли работников театра и своих знакомых оформлять кредиты, а полученные деньги тратили на личные нужды.
Кроме того, сообщает прокуратура, злоумышленницы фиктивно трудоустраивали граждан, которые фактически в театре не работали, и получали за них зарплату, а еще они не проводили по кассе выручку от продажи билетов.
"Таким образом они похитили и присвоили более 12,3 миллиона рублей, принадлежащие гражданам, а также свыше 13,1 миллиона рублей, принадлежащие министерству культуры области", - сообщает ГП.
Злоумышленницам предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении денежных средств. В ходе следствия на имущество обвиняемых судом наложен арест на сумму более 27,5 миллиона рублей. Дело направлено в Вольский районный суд для рассмотрения по существу.
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Генеральная прокуратура РФСаратовская областьВольскПроисшествия
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