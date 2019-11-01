Под Саратовом три пенсионерки пойдут под суд за хищение крупной суммы

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вольская межрайонная прокуратура Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жительниц по обвинению в хищении у коллег и регионального министерства культуры более 25 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц в возрасте от 61 года до 73 лет. Они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки по фактам оформления кредитов на сотрудников учреждения культуры. По версии следствия, с 2010 по 2018 год директор Драматического театра города Вольска, а также экономист и кассир данного учреждения под вымышленным предлогом заставляли работников театра и своих знакомых оформлять кредиты, а полученные деньги тратили на личные нужды.

Кроме того, сообщает прокуратура, злоумышленницы фиктивно трудоустраивали граждан, которые фактически в театре не работали, и получали за них зарплату, а еще они не проводили по кассе выручку от продажи билетов.

"Таким образом они похитили и присвоили более 12,3 миллиона рублей, принадлежащие гражданам, а также свыше 13,1 миллиона рублей, принадлежащие министерству культуры области", - сообщает ГП.