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РИА Новости
Война в Сирии

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

11:42 01.11.2019 (обновлено: 11:57 01.11.2019)
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© AFP 2019 / Delil SuleimanРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AFP 2019 / Delil Suleiman
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главы Генштабов ВС Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu.
"Глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер по телефону обсудил со своим российским коллегой (Валерием Герасимовым) ситуацию в Сирии", - передает агентство.
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Война в СирииЯшар ГюлерВалерий ГерасимовТурцияСирияРоссияВ мире
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