В Ульяновской области задержали криминального авторитета

САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Ульяновской области криминального лидера, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 22 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и силовой поддержке Росгвардии региона задержан лидер криминальной среды Ульяновской области", - говорится в сообщении.
По версии полицейских, обладая по негласным правилам безоговорочным авторитетом, 39-летний житель Ульяновска с марта 2018 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона. По информации пресс-службы, лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняли его указания и поручения. Отмечается, что руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи преступной среды, в которой он обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории региона.
По данным пресс-службы СУСК по Ульяновской области, в отношении криминального авторитета возбуждено уголовное дело, он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В пресс-службе УМВД по региону добавили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.