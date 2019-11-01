В Ульяновской области задержали криминального авторитета

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 22 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России , межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и силовой поддержке Росгвардии региона задержан лидер криминальной среды Ульяновской области", - говорится в сообщении.

По версии полицейских, обладая по негласным правилам безоговорочным авторитетом, 39-летний житель Ульяновска с марта 2018 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона. По информации пресс-службы, лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняли его указания и поручения. Отмечается, что руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи преступной среды, в которой он обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории региона.