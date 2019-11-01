В Красноярске пожилую пациентку подозревают в нападении с ножом на врача

"По предварительным данным, 30 октября в КГБУЗ "Енисейская РБ" пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и сообщить о случившемся в полицию", - говорится в сообщении.