В Красноярске пожилую пациентку подозревают в нападении с ножом на врача

КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские подозревают пожилую пациентку городской больницы Енисейска Красноярского края в нападении с ножом на врача, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
14 сентября 2018, 12:29РИА НовостиЖитель Кирова получил 14 лет за убийство пенсионерки ножкой от табурета
"По предварительным данным, 30 октября в КГБУЗ "Енисейская РБ" пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и сообщить о случившемся в полицию", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что 79-летнюю женщину задержали. Материалы направлены в следственные органы.