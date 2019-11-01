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РИА Новости

В Красноярске пожилую пациентку подозревают в нападении с ножом на врача

11:37 01.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские подозревают пожилую пациентку городской больницы Енисейска Красноярского края в нападении с ножом на врача, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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"По предварительным данным, 30 октября в КГБУЗ "Енисейская РБ" пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и сообщить о случившемся в полицию", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что 79-летнюю женщину задержали. Материалы направлены в следственные органы.
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Красноярский крайЕнисейскПроисшествия
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