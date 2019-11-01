Минпросвещения может законодательно закрепить обучение детей в больницах

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России прорабатывает вопрос закрепления в законе об образовании создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и изолированных от обучения в обычных школах, сказала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.
"Мы понимаем, что сегодня мы, прежде всего, должны защитить сам проект чисто нормативно, формально, а также обучить всех коллег, которые работают в субъектах. И поэтому очень важно двигаться дальше, вплоть до того, чтобы внести изменения в закон об образовании, для того чтобы эта форма получения образования (в детских больницах для детей на длительном лечении) была нормативно закреплена. Мы прорабатываем этот вопрос. Мы будем очень последовательны в достижении целей внесения изменений в законодательство", - сказала Синюгина на всероссийской конференции "УчимЗнаем".
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Замминистра добавила, что на основе практических навыков были разработаны методические рекомендации по организации обучения детей на длительном лечении. Такие методички включают пункты о лицензировании, работе с детьми, роли педагогов, организации образовательной среды, а также предлагают способы применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Уточняется, что в данный момент рекомендации находятся на официальном сайте ведомства.
"Сегодня мы также рассматриваем вопрос наделения проекта "УчимЗнаем" статусом федерального ресурсного центра по методическому сопровождению детей длительно болеющих. С одной стороны, это придаст статус и очень правильное отношение к тому, что делают коллеги, и с другой стороны, нам, управленцам, чиновникам, даст возможность использовать этот опыт и дальше предлагать для реализации в субъектах", - заключила замминистра.