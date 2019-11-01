Минпросвещения может законодательно закрепить обучение детей в больницах

"Мы понимаем, что сегодня мы, прежде всего, должны защитить сам проект чисто нормативно, формально, а также обучить всех коллег, которые работают в субъектах. И поэтому очень важно двигаться дальше, вплоть до того, чтобы внести изменения в закон об образовании, для того чтобы эта форма получения образования (в детских больницах для детей на длительном лечении) была нормативно закреплена. Мы прорабатываем этот вопрос. Мы будем очень последовательны в достижении целей внесения изменений в законодательство", - сказала Синюгина на всероссийской конференции "УчимЗнаем".