МИД Китая после пусков КНДР призвал все стороны к мирному диалогу

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай после ракетных пусков Китай после ракетных пусков Северной Кореи призвал все стороны решить разногласия путем диалога и работать над реализацией денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.

"Китай обратил внимание на соответствующие события, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится в решающей стадии, мы призываем все стороны ценить достигнутый большим трудом прогресс, устранить разногласия путем диалога и консультаций", - заявил дипломат.