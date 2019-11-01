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РИА Новости

МИД Китая после пусков КНДР призвал все стороны к мирному диалогу

11:19 01.11.2019
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай после ракетных пусков Северной Кореи призвал все стороны решить разногласия путем диалога и работать над реализацией денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
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"Китай обратил внимание на соответствующие события, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится в решающей стадии, мы призываем все стороны ценить достигнутый большим трудом прогресс, устранить разногласия путем диалога и консультаций", - заявил дипломат.
Он добавил, что "всем сторонам следует работать над реализацией денуклеаризации Корейского полуострова и достижением продолжительного мира на полуострове и в регионе".
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