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РИА Новости

Россия присоединилась к программе привлечения молодых специалистов для МОТ

11:17 01.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия и Международная организация труда (МОТ) подписали Меморандум о трудоустройстве в организацию молодых специалистов из России с 2020 года, сообщила пресс-служба Минтруд.
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"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Международная организация труда подписали меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Международной организацией труда (МОТ) по Программе привлечения молодых профессионалов в рамках заседания Административного совета МОТ, которое проходит в эти дни в городе Женеве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Россия присоединяется к программе с 2020 года.
Как рассказали в Минтруде, подписи под документом поставили замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов и директор Департамента по работе с персоналом Международной организации труда Андре Богуи.
По словам Вуколова, и Россия, и МОТ заинтересованы в привлечении профессионалов из РФ для работы в организации. Международная организация труда признает, что российское трудовое законодательство развивается исходя из современных условий жизни, подчеркнул он.
"В настоящее время МОТ наблюдает за нашими инициативами по цифровизации трудовых отношений, это, например, планируемое введение электронных трудовых книжек. Со своей стороны, Россия также заинтересована в повышении уровня представительства российских высокопрофессиональных специалистов в Международной организации труда", - отметил Вуколов, слова которого приводит пресс-служба.
Согласно Меморандуму, российские специалисты в возрасте от 18 до 34 лет получат возможность трудоустроиться на 3-5 лет на должности для молодых профессионалов по итогам конкурса на соответствие критериям профпригодности Международной организации труда.
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