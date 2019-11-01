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РИА Новости

Руководство нацпарка под Калининградом просит посетителей не искать "клад"

11:15 01.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКуршская коса в Калининградской области
Куршская коса в Калининградской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Куршская коса в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Администрация национального парка "Куршская коса" в Калининградской области просит посетителей отказаться от поисков "клада", который спрятали на его территории ведущие телепрограммы о путешествиях, поскольку его уже выкопали.
Ведущие программы "Орел и решка" в одном из последних выпусков объявили о том, что спрятали в разных местах Калининградской области пять бутылок, в которые положили по 100 долларов. Один из таких "кладов" был спрятан на территории национального парка.
"Как только передача вышла на просторах нашей необъятной страны, приехали какие-то люди и выкопали бутылку (из-за разницы во времени жители восточных часовых поясов увидели передачу раньше). Потом, когда передача вышла в Калининградской области, поехали все остальные. Поскольку приезжали в темное время суток, они съезжали прямо на машинах, инспекторы нацпарка оформили на них протоколы за съезд с дороги", - рассказали РИА Новости в нацпарке.
В администрации парка отметили, что съемочная группа закопала "клад" не на особо охраняемой территории, а в черте поселка. Но несмотря на это, из-за того, что почвенный покров в национальном парке очень нежный, специалистам национального парка пришлось его восстанавливать.
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
16 сентября, 14:37РИА Новости
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
"Не могу сказать, что искатели клада перекопали всю территорию - искали в двух местах, достаточно деликатно", - добавил собеседник агентства.
Куршская коса - это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. В границах нацпарка находится три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница.
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Куршская косаКалининградОбщество
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