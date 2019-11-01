Руководство нацпарка под Калининградом просит посетителей не искать "клад"

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Администрация национального парка Администрация национального парка "Куршская коса" в Калининградской области просит посетителей отказаться от поисков "клада", который спрятали на его территории ведущие телепрограммы о путешествиях, поскольку его уже выкопали.

Ведущие программы "Орел и решка" в одном из последних выпусков объявили о том, что спрятали в разных местах Калининградской области пять бутылок, в которые положили по 100 долларов. Один из таких "кладов" был спрятан на территории национального парка.

"Как только передача вышла на просторах нашей необъятной страны, приехали какие-то люди и выкопали бутылку (из-за разницы во времени жители восточных часовых поясов увидели передачу раньше). Потом, когда передача вышла в Калининградской области, поехали все остальные. Поскольку приезжали в темное время суток, они съезжали прямо на машинах, инспекторы нацпарка оформили на них протоколы за съезд с дороги", - рассказали РИА Новости в нацпарке.

В администрации парка отметили, что съемочная группа закопала "клад" не на особо охраняемой территории, а в черте поселка. Но несмотря на это, из-за того, что почвенный покров в национальном парке очень нежный, специалистам национального парка пришлось его восстанавливать.

"Не могу сказать, что искатели клада перекопали всю территорию - искали в двух местах, достаточно деликатно", - добавил собеседник агентства.