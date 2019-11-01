В Крыму задержали украинца, пытавшегося незаконно попасть на полуостров

Автомобили на пункте пропуска "Армянск" на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска "Армянск" на границе России и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Крымские пограничники задержали на границе гражданина Украины, который пытался въехать на полуостров, изменив свои данные в паспорте, нарушитель арестован судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления погрануправления ФСБ по региону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что 34-летний житель Закарпатской области Украины пытался въехать в Крым через пункт пропуска "Армянск", предварительно изменив свои данные в новом паспорте. Пограничники Крыма выяснили, что ранее ему был запрещен въезд на территорию России до сентября 2020 года.

"Пограничным управлением в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен)", - сообщили в пресс-службе.