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РИА Новости

В Крыму задержали украинца, пытавшегося незаконно попасть на полуостров

11:14 01.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Армянск" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Армянск на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Автомобили на пункте пропуска "Армянск" на границе России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Крымские пограничники задержали на границе гражданина Украины, который пытался въехать на полуостров, изменив свои данные в паспорте, нарушитель арестован судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления погрануправления ФСБ по региону.
Пресс-служба ведомства сообщила, что 34-летний житель Закарпатской области Украины пытался въехать в Крым через пункт пропуска "Армянск", предварительно изменив свои данные в новом паспорте. Пограничники Крыма выяснили, что ранее ему был запрещен въезд на территорию России до сентября 2020 года.
Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной
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Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"
"Пограничным управлением в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен)", - сообщили в пресс-службе.
Нарушитель арестован судом сроком на два месяца, сообщили в погрануправлении.
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