Строительство скоростной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Новую скоростную платную автотрассу Москва — Казань полностью построят к 2027 году, сообщил на пресс-конференции вице-премьер Максим Акимов.
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", — сказал он.
По словам заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, строительство новой трассы, включая обход Тольятти, обойдется в порядка 730 миллиардов рублей.
В середине сентября глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что правительство одобрило строительство двух участков трассы от Москвы до Казани: головного, до Владимира, и казанского — в обход столицы Татарстана. Предполагается, что новая трасса станет частью создаваемого международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".