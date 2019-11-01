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РИА Новости

Строительство скоростной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году

11:11 01.11.2019 (обновлено: 11:46 01.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак "Дорожные работы". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Новую скоростную платную автотрассу Москва — Казань полностью построят к 2027 году, сообщил на пресс-конференции вице-премьер Максим Акимов.
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", — сказал он.
На строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. 26 июля 2017
24 сентября, 10:56РИА Недвижимость
Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году
По словам заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, строительство новой трассы, включая обход Тольятти, обойдется в порядка 730 миллиардов рублей.
В середине сентября глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что правительство одобрило строительство двух участков трассы от Москвы до Казани: головного, до Владимира, и казанского — в обход столицы Татарстана. Предполагается, что новая трасса станет частью создаваемого международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".
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Максим АкимовМоскваКазаньЭкономика
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