ДНР обвинила силовиков в обстрелах района, где планируется отвод сил

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район города Петровское, где 4 ноября должен начаться отвод сил сторон конфликта в Донбассе, сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики обстреляли район города Петровское, где 4 ноября должен начаться отвод сил сторон конфликта в Донбассе, сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Помимо скрытного размещения вооружения и техники на участке разведения № 3 в районе Петровского, украинская сторона активизировала ведение беспорядочного огня в районе разведения сил и средств. Данные факты находят свое отражение и в официальных отчетах миссии ОБСЕ", — уточнили в ДНР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября ВСУ и ополченцы должны начать процесс разведения сил в Петровском. Эту информацию подтвердила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что второго и третьего числа будут направлены уведомления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 4 ноября, в 12 часов дня (13:00 мск), ополченцы запустят белую ракету.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016-м, в станице Луганской — в июне 2019 года.

Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9-е число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.