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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в обстрелах района, где планируется отвод сил

11:11 01.11.2019 (обновлено: 11:39 01.11.2019)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район города Петровское, где 4 ноября должен начаться отвод сил сторон конфликта в Донбассе, сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Помимо скрытного размещения вооружения и техники на участке разведения № 3 в районе Петровского, украинская сторона активизировала ведение беспорядочного огня в районе разведения сил и средств. Данные факты находят свое отражение и в официальных отчетах миссии ОБСЕ", — уточнили в ДНР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября ВСУ и ополченцы должны начать процесс разведения сил в Петровском. Эту информацию подтвердила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
Она подчеркнула, что второго и третьего числа будут направлены уведомления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 4 ноября, в 12 часов дня (13:00 мск), ополченцы запустят белую ракету.
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Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016-м, в станице Луганской — в июне 2019 года.
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9-е число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
В минувший вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое. Процесс должен занять три дня.
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