СМИ: Южная Корея и Япония не обменивались данными по пускам ракет КНДР

СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Южная Корея и Япония не обменивались военной информацией друг с другом относительно пуска Южная Корея и Япония не обменивались военной информацией друг с другом относительно пуска КНДР ракет малой дальности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.

"Япония не просила нас делиться разведданными в отношении последних пусков… Южная Корея вместе с США способны обнаруживать такие действия быстрее, чем Япония, благодаря географическим особенностям и другим обстоятельствам", - заявил источник агентства, добавив, что Южная Корея также не обращалась за данными к Японии.

В середине августа Южная Корея объявила об отказе от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на вывод Южной Кореи правительством Японии из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.

Соглашение о защите военной информации между двумя странами было подписано в 2016 году. На подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - главными союзниками Вашингтона в Азии. Благодаря этому соглашению Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках.