В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Полицейский из Богучанского района Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального главка СК

По версии следователей, в середине октября полицейский в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе поселка Ангарский, куда заехала 30-летняя женщина. Когда она вышла из кафе, мужчина вышел следом и совершил насилие сексуального характера.

"В Богучанском районе сотрудник полиции подозревается в насильственных действиях сексуального характера. Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Богучанскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК Российской Федерации ("Насильственные действия сексуального характера")", — говорится в сообщении.

В данный момент полицейского арестовали на два месяца. Вину он не признал. Следствие продолжается.