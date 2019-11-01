В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следователей, в середине октября полицейский в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе поселка Ангарский, куда заехала 30-летняя женщина. Когда она вышла из кафе, мужчина вышел следом и совершил насилие сексуального характера.
"В Богучанском районе сотрудник полиции подозревается в насильственных действиях сексуального характера. Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Богучанскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК Российской Федерации ("Насильственные действия сексуального характера")", — говорится в сообщении.
В данный момент полицейского арестовали на два месяца. Вину он не признал. Следствие продолжается.
В региональном главке МВД сообщили, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.