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РИА Новости

Россия должна инициировать переговоры по Косово в ООН, считает эксперт

11:05 01.11.2019
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© REUTERS / Laura HasaniСторонники партии "Самоопределение" в Приштине
Сторонники партии Самоопределение в Приштине
© REUTERS / Laura Hasani
Сторонники партии "Самоопределение" в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Россия должна инициировать новые переговоры по проблеме Косово и Метохии в рамках ООН после потери инициативы со стороны ЕС, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.
На парламентских выборах в Косово одержала победу радикальная партия "Самоопределение", ее лидер Альбин Курти, считается вероятным будущим премьер-министром самопровозглашенной республики. В сербском правительстве их победу назвали угрозой безопасности всего балканского региона. Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово.
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"Провалился план 2008 года, который совместно с США разработал ЕС. Согласно плану Сербия должна была признать независимость Косово, за это получила бы быстрое вступление в Евросоюз. Из-за внутреннего кризиса в ЕС и ряда региональных проблем скорого вступления Сербии в ЕС не произошло, поэтому у Брюсселя сейчас нет компенсации для Белграда за признание Косово", - заявил политолог агентству.
По словам Пророковича это является причиной, по которой "переговоры провалились, а Брюссель потерял инициативу".
"Думаю, что Москва должна инициировать новые переговоры. Косовская проблема регулируется резолюцией 1244 Совбеза ООН 1999 года. Все проблемы, которые сегодня есть, связаны с нарушением этой резолюции, и диалог под эгидой ЕС во многом ее обходил. В наших интересах возвращение к международному праву, и здесь роль России является ключевой", - подчеркнул аналитик.
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"Пока действует резолюция 1244 Совбеза ООН, единственным местом, где может обсуждаться Косово, является Совбез ООН. Необходимо напомнить, что ни одна региональная проблема не была решена без России в последние 200 лет здесь, на Балканах. Каждый раз, когда обходили Россию, мы оставались без решения и региональные отношения усложнялись", - подчеркнул эксперт.
"РФ была исключена из европейско-американских инициатив при провозглашении независимости Косово в 2008 году, и возникла проблема. История нас учит, что Россия должна участвовать в решении всех проблем на Балканах", - резюмировал собеседник агентства.
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Альбин КуртиСовет Безопасности ООНЕвросоюзАнгела МеркельКосовоООНРоссияСШАВ мире
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