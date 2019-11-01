Россия должна инициировать переговоры по Косово в ООН, считает эксперт

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Россия должна инициировать новые переговоры по проблеме Россия должна инициировать новые переговоры по проблеме Косово и Метохии в рамках ООН после потери инициативы со стороны ЕС , заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.

На парламентских выборах в Косово одержала победу радикальная партия "Самоопределение", ее лидер Альбин Курти, считается вероятным будущим премьер-министром самопровозглашенной республики. В сербском правительстве их победу назвали угрозой безопасности всего балканского региона. Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель , процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово.

"Провалился план 2008 года, который совместно с США разработал ЕС. Согласно плану Сербия должна была признать независимость Косово, за это получила бы быстрое вступление в Евросоюз. Из-за внутреннего кризиса в ЕС и ряда региональных проблем скорого вступления Сербии в ЕС не произошло, поэтому у Брюсселя сейчас нет компенсации для Белграда за признание Косово", - заявил политолог агентству.

По словам Пророковича это является причиной, по которой "переговоры провалились, а Брюссель потерял инициативу".

"Думаю, что Москва должна инициировать новые переговоры. Косовская проблема регулируется резолюцией 1244 Совбеза ООН 1999 года. Все проблемы, которые сегодня есть, связаны с нарушением этой резолюции, и диалог под эгидой ЕС во многом ее обходил. В наших интересах возвращение к международному праву, и здесь роль России является ключевой", - подчеркнул аналитик.

Доктор наук указал, что "предлагавшееся Западом не могло быть применено на длительное время".

"Пока действует резолюция 1244 Совбеза ООН, единственным местом, где может обсуждаться Косово, является Совбез ООН. Необходимо напомнить, что ни одна региональная проблема не была решена без России в последние 200 лет здесь, на Балканах. Каждый раз, когда обходили Россию, мы оставались без решения и региональные отношения усложнялись", - подчеркнул эксперт.