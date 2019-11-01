Главу псковских профсоюзов заподозрили в незаконном премировании мужа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году Михайлова не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда выписывала премии своему супругу, возглавляющему профсоюзный санаторий "Хилово".

"В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

В настоящее время следователи допрашивают Михайлову в качестве подозреваемой, информирует СУСК по Псковской области

В сентябре областное следственное управление сообщало о возбуждении в отношении Михайловой уголовного дела о растрате за присвоение командировочных на 200 тысяч рублей. По данным СУСК, Михайлова четырежды останавливалась для проживания в отеле в Петербурге, оформляя свое пребывание за счет средств совета профсоюзов как рабочие поездки.