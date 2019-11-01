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РИА Новости

Главу псковских профсоюзов заподозрили в незаконном премировании мужа

11:03 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 2018 году Михайлова не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда выписывала премии своему супругу, возглавляющему профсоюзный санаторий "Хилово".
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"В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
В настоящее время следователи допрашивают Михайлову в качестве подозреваемой, информирует СУСК по Псковской области.
В сентябре областное следственное управление сообщало о возбуждении в отношении Михайловой уголовного дела о растрате за присвоение командировочных на 200 тысяч рублей. По данным СУСК, Михайлова четырежды останавливалась для проживания в отеле в Петербурге, оформляя свое пребывание за счет средств совета профсоюзов как рабочие поездки.
Согласно данным Псковского областного совета профсоюзов, Михайлова была избрана председателем 30 сентября 2010 года.
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Псковская областьРоссияПроисшествия
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