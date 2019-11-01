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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" открывается в Москве

11:00 01.11.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Хотиненко – режиссер фильма "Поп"
Владимир Хотиненко – режиссер фильма Поп
© POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в московском кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября. В этом году на конкурс заявили 405 фильмов из 36 стран, а к участию отобраны 137 работ, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"Девиз фестиваля – "Доброе кино". Программы кинофестиваля ориентированы в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью", - сообщили в синодальном отделе.
Гости смогут попасть на творческие встречи с народным артистом России Владимиром Хотиненко и увидеть моноспектакль "Пять рассказов Шукшина". Будет представлена программа короткометражных фильмов "ВГИКовская классика" кинорежиссера, педагога, продюсера Владимира Тумаева.
Для детей доступны мастер-классы "Тайны создания мультфильмов: три способа анимации", открыта мастерская анимационного кино "Добрый взгляд" и лаборатория мобильного кино для подростков "ProДобро", где научат снимать короткометражные фильмы на камеру мобильного телефона.
Фестиваль пройдет под патронатом Светланы Медведевой - председателя попечительского совета Комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", президента Фонда социально-культурных инициатив. Духовный попечитель кинофестиваля — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Гран-при международного благотворительного кинофестиваля Лучезарный ангел получил российский фильм Сергея Мокрицкого Я — учитель
6 ноября 2016, 20:22РИА Новости
Гран-при фестиваля "Лучезарный ангел" получил фильм Мокрицкого "Я-учитель"На конкурс был заявлен 321 фильм — игровые полнометражные, короткометражные, документальные и анимационные фильмы. В конкурсную программу отобрано 64 картины из России, Армении, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Испании, Польши, Украины, Белоруссии, Франции и Бельгии.
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Религия и мировоззрениеВладимир ТумаевНовости - Религия и мировоззрениеВГИКВладимир ХотиненкоМоскварелигияЖизнь без преград
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