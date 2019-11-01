Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" открывается в Москве

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в московском кинотеатре "Поклонка" с 1 по 7 ноября. В этом году на конкурс заявили 405 фильмов из 36 стран, а к участию отобраны 137 работ, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Девиз фестиваля – "Доброе кино". Программы кинофестиваля ориентированы в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью", - сообщили в синодальном отделе.

Гости смогут попасть на творческие встречи с народным артистом России Владимиром Хотиненко и увидеть моноспектакль "Пять рассказов Шукшина". Будет представлена программа короткометражных фильмов "ВГИКовская классика" кинорежиссера, педагога, продюсера Владимира Тумаева.

Для детей доступны мастер-классы "Тайны создания мультфильмов: три способа анимации", открыта мастерская анимационного кино "Добрый взгляд" и лаборатория мобильного кино для подростков "ProДобро", где научат снимать короткометражные фильмы на камеру мобильного телефона.