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РИА Новости

Шемякин намерен развенчать миф о содержании цирковых животных

10:59 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин рассказал в интервью РИА Новости, что компания планирует приглашать всех желающих понаблюдать за буднями цирковых животных, чтобы развенчать миф о том, что их мучают.
"Мы сейчас думаем, как показать широким массам повседневную жизнь животных в цирках, потому что миф о том, что животных мучают, очень устойчив. Особенно молодежь считает, что мы их мучаем. Это не так. Чтобы снять этот негатив, мы хотим во все цирки приглашать людей, пусть они видят, как живут животные, что они едят, какой за ними уход", - рассказал он.
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По его словам, зачастую государственная компания оказывается в неприятных ситуациях из-за действующих по всей стране частных цирков, которые дискредитируют отрасль.
"Именно поэтому мы хотим быть максимально открытыми для общественности, чтобы люди знали правду о нашей работе от первоисточника. Росгосцирк не изымает животных из природы, все звери, которые попадают к нам, изначально рождены в неволе. А медвежат, например, часто приносят охотники. Бывает, что медведицу застрелили, а медвежата остались, без материнского ухода они погибнут", - отметил Шемякин.
Глава Росгосцирка сообщил, что в планах компании организовать целевой набор на получение специальности ветеринара, чтобы эти специалисты впоследствии работали с цирковыми животными. "Животных нужно не только кормить, животных нужно и лечить. При каждом цирке у нас уже сейчас есть ветеринары, но мы хотим усилить этот блок, даже оборудовать некие лаборатории, где животных можно было бы лечить не в профессиональных условиях, но близких к ним. Это будет внутри циркового комплекса. Да, и целевой набор мы на них тоже планируем", - заключил собеседник агентства.
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Владимир ШемякинРосгосциркРоссияОбщество
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