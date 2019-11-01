В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице

КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Суд в Красноярске признал виновной в вымогательстве 16-летнюю школьницу, поставившую "на счетчик" одноклассницу, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает ГСУСК региона.

Следствием и судом установлено, что школьница начала вымогать деньги у своей 15-летней одноклассницы еще в мае. Сначала она требовала 25 рублей, затем 100 рублей. Когда потерпевшая не принесла требуемую сумму, обвиняемая увеличила "долг" до 1,5 тысячи рублей, рассказав об этом другим школьникам.

"Второго июня 2019 года подозреваемая вместе с четырьмя знакомыми встретила потерпевшую, которая гуляла вместе со своей подругой, и потребовала от девушки отдать ей деньги. Когда потерпевшая в очередной раз сказала, что ничего ей не должна, она повалила девушку на землю, ударила ее несколько раз руками и ногами, причинив моральные и физические страдания", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ходе следствия она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.