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РИА Новости

В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице

10:57 01.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске признал виновной в вымогательстве 16-летнюю школьницу, поставившую "на счетчик" одноклассницу, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает ГСУСК региона.
Следствием и судом установлено, что школьница начала вымогать деньги у своей 15-летней одноклассницы еще в мае. Сначала она требовала 25 рублей, затем 100 рублей. Когда потерпевшая не принесла требуемую сумму, обвиняемая увеличила "долг" до 1,5 тысячи рублей, рассказав об этом другим школьникам.
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"Второго июня 2019 года подозреваемая вместе с четырьмя знакомыми встретила потерпевшую, которая гуляла вместе со своей подругой, и потребовала от девушки отдать ей деньги. Когда потерпевшая в очередной раз сказала, что ничего ей не должна, она повалила девушку на землю, ударила ее несколько раз руками и ногами, причинив моральные и физические страдания", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ходе следствия она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 163 (вымогательство) УК РФ... Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает СК региона.
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