В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу назвал домыслами сообщения о том, что подписание первой части торговой сделки Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу назвал домыслами сообщения о том, что подписание первой части торговой сделки Китая США может состояться в специальном административном районе Макао на юге Китая.

"Это всего лишь домыслы", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сообщения СМИ, где указывалось, что Китай предложил США провести встречу лидеров двух стран и подписание первой части торгового соглашения в Макао.

Он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте и готовятся в пятницу провести очередной телефонный разговор для обсуждения текста торгового соглашения и сопутствующих вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем после отмены саммита АТЭС в Чили. По его словам, место будет объявлено в ближайшее время.