В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США

"Это всего лишь домыслы", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сообщения СМИ, где указывалось, что Китай предложил США провести встречу лидеров двух стран и подписание первой части торгового соглашения в Макао.
24 октября, 08:00РИА НовостиСША хотят оставить Китай без долларов
Он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте и готовятся в пятницу провести очередной телефонный разговор для обсуждения текста торгового соглашения и сопутствующих вопросов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем после отмены саммита АТЭС в Чили. По его словам, место будет объявлено в ближайшее время.
Чуть ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.