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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США

10:53 01.11.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу назвал домыслами сообщения о том, что подписание первой части торговой сделки Китая и США может состояться в специальном административном районе Макао на юге Китая.
"Это всего лишь домыслы", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сообщения СМИ, где указывалось, что Китай предложил США провести встречу лидеров двух стран и подписание первой части торгового соглашения в Макао.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
24 октября, 08:00РИА Новости
США хотят оставить Китай без долларов
Он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте и готовятся в пятницу провести очередной телефонный разговор для обсуждения текста торгового соглашения и сопутствующих вопросов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем после отмены саммита АТЭС в Чили. По его словам, место будет объявлено в ближайшее время.
Чуть ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
Президент США Дональд Трамп
31 октября, 16:44РИА Новости
США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем
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Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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