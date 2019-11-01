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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине

10:53 01.11.2019
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© Public domainНиколай II c супругой на обеде у Елизаветы Федоровны
Николай II c супругой на обеде у Елизаветы Федоровны
© Public domain
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Концерт "Мученики XX века", посвященный 155-летию со дня рождения святой великой княгини Елизаветы Романовой и всем безвинным жертвам тирании, насилия и войн XX века состоится в пятницу в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.
"Елизавета Федоровна являла образец аскетизма и добродетели. После того как в 1905 году ее супруг – брат Александра III Сергей Александрович Романов - погиб от бомбы террориста-революционера, Елизавета посвятила жизнь Богу. Она создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы. 18 июля 1918 года великая княгиня приняла мученическую смерть от рук большевиков, которые сбросили ее в шахту", - рассказали в Императорском православном Палестинском обществе.
В концерте примет участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под управлением Льва Конторовича. Откроют вечер глава Прусского королевского дома принц Георг Фридрих Прусский и председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин.
Великая княгиня Елизавета Федоровна
1 ноября 2014, 10:01РИА Новости
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова1 ноября 2014 года исполняется 150 лет со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, святой великомученицы.
Мероприятие организовано Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова совместно с АНО "Страна Воскресения", Евангелическо-Лютеранской церковью России и АНО Творческий центр "Глория-Арт" при поддержке администрации президента Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, посольства России в Германии, Российского дома науки и культуры в Берлине, Международного культурного проекта "Русские сезоны", Евангелической церкви Германии, Императорского Православного Палестинского общества, Прусского королевского дома.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
Великая княгиня Елизавета Федоровна
7 сентября 2009, 13:05РИА Новости
Светлана Медведева: жизнь Елизаветы Федоровны - нравственный пример"Сама жизнь и судьба основательницы обители Елизаветы Федоровны служат нравственным примером и вдохновляют на вершение добрых дел во имя России", - отметила Медведева.
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Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоСтрогановское училищеМоскваБерлин (город)
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