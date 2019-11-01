Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Концерт "Мученики XX века", посвященный 155-летию со дня рождения святой великой княгини Елизаветы Романовой и всем безвинным жертвам тирании, насилия и войн XX века состоится в пятницу в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.

"Елизавета Федоровна являла образец аскетизма и добродетели. После того как в 1905 году ее супруг – брат Александра III Сергей Александрович Романов - погиб от бомбы террориста-революционера, Елизавета посвятила жизнь Богу. Она создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы. 18 июля 1918 года великая княгиня приняла мученическую смерть от рук большевиков, которые сбросили ее в шахту", - рассказали в Императорском православном Палестинском обществе.

В концерте примет участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под управлением Льва Конторовича. Откроют вечер глава Прусского королевского дома принц Георг Фридрих Прусский и председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин.

Мероприятие организовано Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова совместно с АНО "Страна Воскресения", Евангелическо-Лютеранской церковью России и АНО Творческий центр "Глория-Арт" при поддержке администрации президента Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, посольства России в Германии, Российского дома науки и культуры в Берлине, Международного культурного проекта "Русские сезоны", Евангелической церкви Германии, Императорского Православного Палестинского общества, Прусского королевского дома.