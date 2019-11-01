Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.