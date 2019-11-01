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РИА Новости

Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля

10:51 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Поставки нефти на Марийский НПЗ, входящий в группу "Новый поток", начались в пятницу, впервые с 27 июля, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Сегодня впервые с 27 июля начались поставки на Марийский НПЗ", - сказал Демин.
Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний переработчиком. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Поставки нефти Марийскому НПЗ в течение года из-за нехватки финансирования то прерывались, то возобновлялись. Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров был задержан в июле и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.
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Игорь ДеминТранснефтьРоссияЭкономика
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