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РИА Новости

Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала

10:48 01.11.2019
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© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын
© Fotolia / Kostia
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% семей, предлагаемый размер – 453 тысячи рублей, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ, проведенного к форуму "Сообщество" Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
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В топ-3 популярных направлений расходования федерального отцовского капитала респонденты назвали приобретение жилья (80%), оплату ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%).
Кроме того, мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% - предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.
В исследовании приняли участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% женщины, 7% - мужчины. 58% - в возрасте 30-39 лет, 52% - многодетные семьи. Сроки проведения мониторинга - 13 августа - 14 октября 2019 года.
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Многодетные семьиСообществоОбщественная палата РФРоссияОбщество
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