Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала

Кроме того, мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% - предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.

В исследовании приняли участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% женщины, 7% - мужчины. 58% - в возрасте 30-39 лет, 52% - многодетные семьи. Сроки проведения мониторинга - 13 августа - 14 октября 2019 года.