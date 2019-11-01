Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% семей, предлагаемый размер – 453 тысячи рублей, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ, проведенного к форуму "Сообщество" Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
В топ-3 популярных направлений расходования федерального отцовского капитала респонденты назвали приобретение жилья (80%), оплату ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%).
Кроме того, мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% - предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.
В исследовании приняли участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% женщины, 7% - мужчины. 58% - в возрасте 30-39 лет, 52% - многодетные семьи. Сроки проведения мониторинга - 13 августа - 14 октября 2019 года.