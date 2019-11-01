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РИА Новости

Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет

10:47 01.11.2019
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© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Silvia izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что отдал распоряжение об отмене подписки всего федерального правительства на газету Folha de S. Paulo, которая часто выступала с критикой в отношении властей, сообщает информационный сайт Catraca Livre.
"Я принял решение, что все федеральное правительство должно отменить подписку на Folha de S. Paulo. Это мое распоряжение, никто в моем правительстве не будет получать эту газету здесь в Бразилии", - заявил Болсонару.
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"Я надеюсь, что меня не будут обвинять в цезуре", - заявил президент Бразилии, добавив, что всякий, кто хочет купить газету Folha de S. Paulo, "не будет наказан за это" и может сделать это в газетном киоске.
Издание в ответ назвало позицию Болсонару "дискриминационной" и пообещало продолжать вести "беспристрастную журналистику" по отношению к правительству.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал отменить у всех сотрудников своего аппарата подписку на издания New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом критики с его стороны.
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24 октября, 21:52РИА Новости
Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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