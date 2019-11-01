Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что отдал распоряжение об отмене подписки всего федерального правительства на газету Folha de S. Paulo, которая часто выступала с критикой в отношении властей, сообщает информационный сайт Catraca Livre.
"Я принял решение, что все федеральное правительство должно отменить подписку на Folha de S. Paulo. Это мое распоряжение, никто в моем правительстве не будет получать эту газету здесь в Бразилии", - заявил Болсонару.
"Я надеюсь, что меня не будут обвинять в цезуре", - заявил президент Бразилии, добавив, что всякий, кто хочет купить газету Folha de S. Paulo, "не будет наказан за это" и может сделать это в газетном киоске.
Издание в ответ назвало позицию Болсонару "дискриминационной" и пообещало продолжать вести "беспристрастную журналистику" по отношению к правительству.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал отменить у всех сотрудников своего аппарата подписку на издания New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом критики с его стороны.