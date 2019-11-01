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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти

10:43 01.11.2019
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© Fotolia / Julia MashkovaКамчатка
Камчатка
© Fotolia / Julia Mashkova
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Власти Камчатки в связи с ростом числа китайских туристов разработало комплексный план поддержки инвестиций в инфраструктуру – дороги, гостиницы и соответствующее оборудование для туристических зон.
Камчатка с нетерпением ожидает китайских туристов, заявил вице-губернатор региона Алексей Войтов.
Чиновник рассказал, чем интересен полуостров: около 30 действующих вулканов, среди которых Ключевская сопка – самый высокий во всей Евразии; разнообразные морепродукты: камчатский краб, лосось семга; камчатский подвид бурого медведя – один из крупнейших в мире.
По словам вице-губернатора, в прошлом году туристический поток из Китая на Камчатку вырос почти в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года и достиг около 2600 человек.
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Россия-Китай: ГлавноеКамчаткаКитай
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