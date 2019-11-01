Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти

. Власти Камчатки в связи с ростом числа китайских туристов разработало комплексный план поддержки инвестиций в инфраструктуру – дороги, гостиницы и соответствующее оборудование для туристических зон.

Чиновник рассказал, чем интересен полуостров: около 30 действующих вулканов, среди которых Ключевская сопка – самый высокий во всей Евразии; разнообразные морепродукты: камчатский краб, лосось семга; камчатский подвид бурого медведя – один из крупнейших в мире.

По словам вице-губернатора, в прошлом году туристический поток из Китая на Камчатку вырос почти в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года и достиг около 2600 человек.