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РИА Новости

Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП

10:43 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Семейная пара с ребенком гуляют по набережной . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 70% российских семей по разным причинам не получают социальных и материальных для них мер поддержки, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ, проведенного к форуму "Сообщество" Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства.
Не получают необходимые меры поддержки 69% семей. Из них 35% не знают о существующих мерах поддержки, 18% не имеют на них права, в 17% случаев нет тех или иных льгот в регионе. Еще 8% не получили поддержку из-за отсутствия статуса малоимущей семьи, 6% не успели собрать нужные документы. 1% не может получить поддержку из-за отсутствия регистрации по месту жительства. И только 8% заявили, что не нуждаются в мерах поддержки.
Кроме того, мониторинг показал, что 79% респондентов хорошо информированы о новых мерах демографической политики. Однако большинству они недоступны в связи со сроками их введения. О пособиях на ребенка родителей инвалидов и на ребенка из неполноценной семьи не знали более половины семей, относящих себя к категории нуждающихся в социальной защите.
Среди наиболее востребованных и необходимых мер поддержки – бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях (70%), первоочередной прием в дошкольные организации (65%), льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (63%), компенсация за дошкольное образование (57%) и социальные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы (49%).
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В качестве основных сложностей использования материнского капитала семьи называют невозможность использовать эти средства до достижения ребенком трехлетнего возраста, невозможность направить их на погашение ранее взятой ипотеки, а также высокие затраты на заверение документов у нотариуса. Самым популярным предложением расширения сфер использования маткапитала стал ремонт жилья (46%) и приобретение автомобиля (44%).
Среди прочих общественных инициатив широкой популярностью пользуются введение семейного билета на железнодорожное и авиасообщение на родителей (родителя) и детей по цене двух взрослых билетов, по которому можно один раз в год всей семьёй уехать в другой регион России (70%), введение гибкого отпуска по уходу за ребёнком (70%), снижение процентной ставки на ипотечный займ или жилищный кредит до 0% годовых для многодетных семей (60%).
Оптимальное пособие на первого, второго, а также на каждого ребенка из многодетной семьи, по мнению респондентов, 10 тысяч рублей в месяц.
В опросе приняли участие 10861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% женщины, 7% - мужчины. 58% - в возрасте 30-39 лет, 52% - многодетные семьи. Сроки проведения мониторинга: 13 августа - 14 октября 2019 года.
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