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РИА Новости

В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения

10:33 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПоследствия наводнения в Тулуне
Последствия наводнения в Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
Последствия наводнения в Тулуне. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Пожарные потушили последние очаги огня на мусорном полигоне в Тулунском районе Иркутской области, сообщает в пятницу городская администрация.
Значительную часть свалки составляли обломки и завалы, оставшиеся "в наследство" от разрушительного наводнения этого лета. Мусорный полигон в районе 7-го километра Гадалейского тракта загорелся 23 октября на площади 3,5 гектара – таким образом, на полную ликвидацию огня ушло больше недели.
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Проблемы с тушением возникли из-за 20-метровой горы из строительных и других отходов от наводнения. Пришлось привлекать не только пожарную, но и бульдозеры и другая инженерная техника.
"Последние очаги горения на полигоне ликвидированы", - говорится в сообщении.
Сейчас МЧС выясняет, кому принадлежит земля и кто организовал там свалку, чтобы привлечь их к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
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