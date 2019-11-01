В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения

Значительную часть свалки составляли обломки и завалы, оставшиеся "в наследство" от разрушительного наводнения этого лета. Мусорный полигон в районе 7-го километра Гадалейского тракта загорелся 23 октября на площади 3,5 гектара – таким образом, на полную ликвидацию огня ушло больше недели.

Сейчас МЧС выясняет, кому принадлежит земля и кто организовал там свалку, чтобы привлечь их к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.