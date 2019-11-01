В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Гааге в пятницу проведет заседание по составу того суда, который определит судьбу коллекции артефактов крымских музеев, известной как "скифское золото", сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте" из-за за якобы его связей с РФ.
"Суд в Гааге сегодня должен провести заседание по составу суда, который позднее будет рассматривать дело о принадлежности коллекции. Это связано с ходатайством украинской стороны об отводе судьи", - сказала РИА Новости Умрихина.
Она добавила, что о переносе сроков рассмотрения дела по существу речь не идет. Пока также неизвестна точная дата судебного заседания, в ходе которого будет определена судьба коллекции, сказала директор музея.
Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. 20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применимы к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.