В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте

Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте" из-за за якобы его связей с РФ.