Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:31Z
https://ria.ru/20191101/1560474796.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155646/35/1556463532_0:33:2563:1474_1036x0_80_0_0_238bcb557f28a67f34b7817d4fab2164.jpg
РИА Новости

В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте

10:31 01.11.2019
80
© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Гааге в пятницу проведет заседание по составу того суда, который определит судьбу коллекции артефактов крымских музеев, известной как "скифское золото", сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте" из-за за якобы его связей с РФ.
"Суд в Гааге сегодня должен провести заседание по составу суда, который позднее будет рассматривать дело о принадлежности коллекции. Это связано с ходатайством украинской стороны об отводе судьи", - сказала РИА Новости Умрихина.
Она добавила, что о переносе сроков рассмотрения дела по существу речь не идет. Пока также неизвестна точная дата судебного заседания, в ходе которого будет определена судьба коллекции, сказала директор музея.
Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. 20 августа 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применимы к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
26 августа, 11:24РИА Новости
В Крыму заявили, что дело по скифскому золоту сознательно затягивают
011110
Обсудить 1
скифское золотоСитуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОКрымНидерландыУкраина
Рекомендуем
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
Угроза проникновения в страны ШОС терроризма сохраняется, заявил Приходько
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США
Добыча нефти
Пошлина на экспорт нефти из России повышается на $1,1 за тонну
Уникальные кадры загрузки Ярсов в пусковую установку
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на "Ярс"
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Флаг Китая
Китай планирует упрощать доступ на свой рынок
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Банк ВТБ
В Якутии похитившая 15 миллионов рублей кассир банка получила условный срок
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
10:12Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора
Лента новостейМолния