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РИА Новости

Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки

10:31 01.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Диппредставительства Израиля по всему миру возобновили свою работу 1 ноября после забастовки из-за конфликта с министерством финансов, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В четверг стало известно, что посольства страны по всему миру возобновят работу 1 ноября после вердикта суда, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.
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"Все вернулось в прежний рабочий режим в соответствии с рабочими часами, начиная с сегодняшнего дня", - сказали в посольстве. Генконсульство страны в Санкт-Петербурге также возобновило работу.
Как отметили в ведомстве, накануне вечером судом Израиля было вынесено решение заморозить забастовку, 3 декабря будут слушания по этому вопросу.
"По указанию судебной системы Израиля МИД не может продолжать забастовку, и после 3 декабря в зависимости от того, как будут разворачиваться события, мы будем решать, какие меры предпринимать дальше или не предпринимать", - отметили в посольстве.
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Министерство обороны ИзраиляРоссияИзраильВ мире
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