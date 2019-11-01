Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки

"Все вернулось в прежний рабочий режим в соответствии с рабочими часами, начиная с сегодняшнего дня", - сказали в посольстве. Генконсульство страны в Санкт-Петербурге также возобновило работу.

Как отметили в ведомстве, накануне вечером судом Израиля было вынесено решение заморозить забастовку, 3 декабря будут слушания по этому вопросу.

"По указанию судебной системы Израиля МИД не может продолжать забастовку, и после 3 декабря в зависимости от того, как будут разворачиваться события, мы будем решать, какие меры предпринимать дальше или не предпринимать", - отметили в посольстве.