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РИА Новости

В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули

10:28 01.11.2019 (обновлено: 10:30 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Охинского района на Сахалине после сообщений о кулачных боях местных подростков приняли решение усилить патрулирование по вечерам, сообщил в пятницу РИА Новости мэр Охи Сергей Гусев.
В среду местный портал Okha65.ru сообщил о группе в "ВКонтакте", в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Как отмечало СМИ, в соцсети выложено несколько видео боев, где подростки бьют друг друга, снарядившись тряпочными перчатками, а за ними наблюдает еще 50-70 "членов клуба". Прокуратура сообщила в четверг, что начала проверку. Выяснением обстоятельств происшествия занимается и полиция.
Школьный класс
04:31РИА Новости
С подростками, создавшими "бойцовский клуб" на Сахалине, работают психологи
"Полиция получила указание усилить контроль и патрулирование в ночные и вечерние часы. В пятницу в Охе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были поставлены также задачи перед управлением образования, УМВД, тренерами и другими ведомствами. Кроме того, в городском парке налажено освещение", - рассказал мэр.
По словам Гусева, факты проведения кулачных боев с участием подростков пока не зафиксированы. К тому же, добавил он, в городе действует достаточное количество спортивных секций для школьников.
"Когда правоохранительные органы проведут проверку, мы подведем ее итоги и посмотрим, где наше упущение", - заключил Гусев.
В настоящее время в Охе работает большая группа психологов и представителей регионального министерства образования. Местные педагоги и психологи работают с каждым из ребят, которые были подписаны на соответствующую группу в социальной сети.
Полиция
3 октября, 12:58РИА Новости
Полиция и СК проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в московской школе
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Сергей Гусев (мэр Охи)СахалинОхаПроисшествия
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