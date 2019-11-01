В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Охинского района на Сахалине после сообщений о кулачных боях местных подростков приняли решение усилить патрулирование по вечерам, сообщил в пятницу РИА Новости мэр Охи Власти Охинского района на Сахалине после сообщений о кулачных боях местных подростков приняли решение усилить патрулирование по вечерам, сообщил в пятницу РИА Новости мэр Охи Сергей Гусев

В среду местный портал Okha65.ru сообщил о группе в "ВКонтакте", в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил один на один. Как отмечало СМИ, в соцсети выложено несколько видео боев, где подростки бьют друг друга, снарядившись тряпочными перчатками, а за ними наблюдает еще 50-70 "членов клуба". Прокуратура сообщила в четверг, что начала проверку. Выяснением обстоятельств происшествия занимается и полиция.

"Полиция получила указание усилить контроль и патрулирование в ночные и вечерние часы. В пятницу в Охе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были поставлены также задачи перед управлением образования, УМВД, тренерами и другими ведомствами. Кроме того, в городском парке налажено освещение", - рассказал мэр.

По словам Гусева, факты проведения кулачных боев с участием подростков пока не зафиксированы. К тому же, добавил он, в городе действует достаточное количество спортивных секций для школьников.

"Когда правоохранительные органы проведут проверку, мы подведем ее итоги и посмотрим, где наше упущение", - заключил Гусев.