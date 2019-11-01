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РИА Новости

Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска

10:26 01.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает пресс-служба ведомства.
Экс-мэр был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Также недалеко от погибшего Лаврентьева было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. На месте работают следователи. СУСК РФ по региону возбуждено уголовное по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Приоритетная версия – разбойное нападение.
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"Прокуратурой области расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселевска взято на контроль", – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте администрации Киселевского городского округа, Сергей Лаврентьев родился 30 марта 1960 года. Главой города Киселевска являлся с 24 апреля 2003 года. До этого возглавлял предприятие Киселевское ПТУ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знаком "Трудовая слава" I, II, III степеней, медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса", орденом Кемеровской области "Доблесть Кузбасса", медалью "За служение родному городу", медалью "Воинская доблесть" II степени, золотым знаком "Кузбасс", дипломом лауреата "Человек года", медалью "80 лет ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО", Почетным знаком "Российского Красного креста", Орденом РПЦ преподобного Сергия Радонежского. В ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
06:54РИА Новости
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЛаврентьевСергий РадонежскийДОСААФ РоссииКиселевскРоссияКемеровская областьПроисшествия
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