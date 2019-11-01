Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска

Согласно данным на сайте администрации Киселевского городского округа, Сергей Лаврентьев родился 30 марта 1960 года. Главой города Киселевска являлся с 24 апреля 2003 года. До этого возглавлял предприятие Киселевское ПТУ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знаком "Трудовая слава" I, II, III степеней, медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса", орденом Кемеровской области "Доблесть Кузбасса", медалью "За служение родному городу", медалью "Воинская доблесть" II степени, золотым знаком "Кузбасс", дипломом лауреата "Человек года", медалью "80 лет ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО", Почетным знаком "Российского Красного креста", Орденом РПЦ преподобного Сергия Радонежского. В ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.